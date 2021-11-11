«الأدوية الأوروبية» توافق على علاجين لكورونا بالأجسام المضادة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة فى بيان أوردته إذاعة "مومنت كارلو" الدولية مساء اليوم، بأنها وافقت على علاج طورته شركة روش السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة ريجينيرون الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، وآخر طورته سيلتريون الكورية الجنوبية.

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