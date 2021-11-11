جميع مواصفات سامسونج Galaxy f42 5G والسعر والمميزات وألوان الهاتف

مواصفات سامسونج Galaxy f42 5G، كما يعتبر Galaxy f42 5G أحدث هواتف شركة سامسونج التي من المنتظر نزولها في الأسواق قريبا، ويحتوي هذا الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة بسعر مناسب حيث تم أطلاق عليه في هذا الصدد ملك الفئة المتوسطة ويدعم الهاتف كافة أنواع شبكات الاتصال مع تزويده بعدد من المستشعرات الأساسية ومستشعر بصمة الأصبع التي توجد على جانب من الشاشة.

سامسونج Galaxy f42 5G

أبرز مواصفات Galaxy f42 5G

يحتوي Galaxy f42 5G على شاشة من نوع TFT تكون بحجم 6.6 بوصة.

معالج الهاتف من نوع700 Media Tek Dimensity سبعة نانو متر.

يحتوي الهاتف على نوعين من الذاكرة عشوائية 8-6-4 جيجا بايت وذاكرة التخزين 128-64 جيجا بايت.

بطارية جلاكسي f42 5G تكون بسعة 5000 ملل أمبير ومن نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.

تدعم بطارية الهاتف الشحن السريع بقوة 15 وات.

من المتوقع أن يصل سعر هاتف جلاكسي أف 42 الي 280 دولار أمريكي.

يعادل السعر المتوقع لهاتف Galaxy f42 5G في مصر 4375 جنيها مصريا.

كما يأتي سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 1045 ريال سعودي.

إما يبلغ سعر الهاتف في العراق 406909 دينار عراقي.

سعر سامسونج Galaxy f42 5G

ألوان هاتف جلاكسي أف 42

إما عن الألوان المتوقع نزولها في الأسواق من هاتف Galaxy f42 5G فإنها سوف تكون اللون الأبيض وايضا اللون الأخضر بالإضافة الى الألوان الأرجواني والرمادي كي يظهر الهاتف في منظر خارجي أنيق، وتأتي واجهة جلاكسي أف 42 في هذا الصدد من الزجاج يغلفها إطار من البلاستيك، ويبلغ الوزن التقريبي للجهاز 203 من الجرامات.

هاتف سامسونج F42 5g

تم الكشف من جانب الصفحات الترويجية لشركة سامسونج العالمية عن اقتراب موعد نزول هاتف Galaxy f42 5G رسميا في الأسواق، وقد تم الإعلان في هذا الصدد عن إمكانية انطلاق هذا الهاتف بصورة فعلية في تاريخ 29 من هذا الشهر سبتمبر 2021 .

موبايل galaxy f42 5g

من خلال الصور التي قد تم تسريبها لهاتف سامسونج جلاكسي أف 42 فان هذا الهاتف من الظاهر احتوائه على شاشة مسطحة بها شق علوي في المنتصف يعمل على تشكيل حرف V وهذا من اجل الكاميرا الأمامية للهاتف، وتشير التقارير المتوقعة عن جلاكسي أف في هذا الصدد دعم الشاشة الخاصة به لدقة عرض +FHD تكون بمعدل تحديث 90Hx