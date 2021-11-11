اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2023

وقع الاختيار على دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" عام 2023، حسب تصويت جرى الخميس.

وجرى التصويت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" الذي اختتم في غلاسكو، الخميس.

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهنئة لبلاده بهذه المناسبة.

وقال الشيخ محمد بن راشد على "تويتر": "نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023. اختيار مستحق لدولتنا".

وأضاف: "سنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض".

كما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على "تويتر": "يسعدنا استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ COP28 عام 2023".

واعتبر الشيخ محمد بن زايد أن "تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية".

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام): "نسعى لأن يكون مؤتمر الأطراف COP28 ملتقى للحلول".

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد أن "مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعيا لتحقيق الحياد المناخي 2050 تعكس التزامنا الراسخ بدعم العمل المناخي"، وأشار إلى أن "الإمارات أثبتت التزاما طويل الأمد بالحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه وإحداث تأثير اقتصادي إيجابي".

وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن "قرار استضافة COP28 يعكس تقدير العالم للمساهمات الإيجابية التي قدمتها الإمارات في مجال العمل المناخي".

وعبر الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات على "تويتر"، عن "الفخر" بالموافقة على طلب الإمارات لاستضافة المؤتمر.

وأضاف الحساب: "نتطلع للترحيب بوفود العالم على أرض الإمارات ولنعمل معا لتسريع وتيرة العمل المناخي. نجدد التزامنا بمواصلة العمل وفق نهج منفتح ونشارك العالم مسؤولية خلق مستقبل أكثر استدامة".