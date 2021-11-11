أبو الغيط يُشارك فى مؤتمر باريس حول ليبيا ومنتدى صير بنى ياس بالإمارات

جدة - نرمين السيد - يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فى المؤتمر الدولى حول ليبيا، الذى تستضيفه العاصمة الفرنسية "باريس"، ويُشارك فيه عددٌ من القادة ووزراء الخارجية، بهدف حشد الدعم الدولى لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وعقد الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساء اليوم الخميس، بأنه من المقرر أن يلقى أبو الغيط كلمة أمام المؤتمر تتناول أساسيات الموقف العربى من الأزمة الليبية، والتأكيد على أهمية عدم النكوص عن مسار الانتخابات، وضرورة عقدها فى موعدها المُحدد والتزام جميع القوى بنتائجها. وأوضح المصدر أن أبو الغيط سيغادر العاصمة الفرنسية بعد انتهاء المؤتمر، متوجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يُشارك فى منتدى صير بنى ياس السنوى، فى نسخته الثانية عشرة، وهو المؤتمر الذى تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية برعاية وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ويحظى بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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