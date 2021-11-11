نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية الكويتية, إذا أردت أن تقوم بالاستعلام عن حالة البطاقة المدنية الكويتية فيمكنك فعل ذلك دون الحاجة إلي الذهاب إلي أحدي مكاتب العمل الخاصة بالسجل المدني, حيث هناك خدمة إلكترونية مميزة تم توفيرها لجميع الأفراد داخل دولة الكويت سواء كان كويتياً أو أجنبياً مقيماً وهي خدمة الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية الكويتية بشكل إلكتروني عن طريق الرقم المدني, أو يمكنك الاستعلام عن البطاقة المدنية من خلال رقم هاتف تم توفيره لتلقي الاستفسارات والطلبات.

الاستعلام عن بطاقة المدنية الكويتية من خلال الرقم المدني

يمكنك الدخول علي الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية والقيام بالاستعلام عن حالة البطاقة المدنية.

الولوج إلي الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة حالة الطلب.

سوف يتم إظهار لك صفحة بها خانة تتطلب إدخال الرقم المدني الخاص بالمستعلم, ثم تقوم بكتابة الرمز المرئي.

بعد الانتهاء قم بالضغط على استعلام.

بعد الضغط علي الاستعلام عن حالة الطلب سوف يعرض لك الموقع حالة البطاقة المدنية محل الاستعلام.

الاستعلام عن حالة الطلب عبر الجوال

من الخدمات المميزة التي قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية بتوفير خدمة الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية عبر الجوال, حيث تم وضع رقم هاتف لتلقي عليه جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالمواطنين, حيث يمكنك الاتصال علي 1889988 والاستعلام عن أي شيء ترغب في معرفة سواء كانت عن البطاقة المدنية أو أي شيء آخر.

كم تبلغ غرامات التأخير في تجديد البطاقة المدنية الكويتية

حيث يصادف أنه يوجد أشخاص قد انتهت صلاحية البطاقة المدنية الخاصة بهم ويريدون أن يعلموا ما هي الغرامات التي سوف يتم توقيعها عليهم بسبب التأخير في تجديد البطاقة, لذا فقد أوضحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية أنه أي شخص يتأخر في تجديد البطاقة المدنية الخاصة به سوف يتعرض لغرامة مالية قدرها عشرون دينار كويتي.

الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية