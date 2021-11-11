الاستعلام عن المخالفات المرورية الكويت بالرقم المدني، في إطار سعي الحكومة الكويتية وخاصة المجلس الأعلى للمرور لتسهيل الخدمات المرورية على المواطنين والمقيمين بالدولة، اتاحت أكثر من طريقة الكترونيه للاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارات باستخدام الرقم المدني للأفراد، إما عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية او من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالكويت

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني عن طريق البوابة الإلكترونية

عن طريق البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية فقط باستخدام الرقم المدني ورقم لوحة السيارة الخاصة بك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالكويت باستخدام الرابط التالي: www.e.gov.kw

وثم اضغط على ابدأ الخدمة الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

وتظهر لك صفحة بها خانتان، الخانة الاولى خاصة بإدخال الرقم المدني، والخانة الثانية خاصة بإدخال رقم لوحة السيارة الخاصة بك.

اضغط على خانة بحث وانتظر قليلا.

وتظهر بعدها جميع المخالفات المسجلة على السيارة والمبلغ المادي المطلوب سداده.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية داخل الكويت عن طريق موقع وزارة الداخلية

يتيح الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية الكويتية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من قِبل المواطنين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى وحدة المرور عن طريق إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية عبر الرابط التالي: www.moi.gov

ومن الصفحة الرئيسية قم بالضغط على خانة مخالفات الافراد.

تظهر لك قائمة اختر منها النظام المروري.

وثم اضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم المدني.

تظهر لك صفحة بها خانة مخصصة لكتابة الرقم المدني الخاص بك.

ويظهر لك رمز تحقق، قم بإدخاله في الخانة المخصصة له واضغط على خانة بحث.

بعد بضع ثوان تظهر لك المخالفات المسجلة الخاصة بالسيارة والمبلغ المطلوب سداده.

وإذا واجهت مشكلة في الاستعلام او في حال وجود اي شكاوى تتعلق بالمخالفات، تتيح لك أيضا الوزارة خدمة تقديم التظلمات إلكترونيا.

قم بالدخول إلى موقع النيابة العامة بوزارة العدل الكويتية.

ومن الصفحة الرئيسية قم باختيار خدمات نيابة المرور.

قم بالضغط على التظلم، ثم اختر مخالفات الرخص الخاصة بالمركبات.

وقم بكتابة رقم لوحة السيارة في الخانة المخصصة لها، ثم انقر اجمالي المخالفات.

بعد ظهور المخالفات المطلوب سدادها قم بوضع علامة صح امام المخالفة التي تريد التظلم بشأنها.

وقم بكتابة سبب التظلم، ثم قم بملء البيانات المطلوبة ثم قدم طلب الحصول على شهادة سداد الغرامات المسجلة.

طريقة تقديم تظلمات على المخالفات المرورية بالكويت إلكترونيا