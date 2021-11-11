وظائف شاغرة بوزارة الحج والعمرة أهم شروط القبول والتقديم

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها، وأوضحت أنه على من يرغب في الالتحاق بالوظائف الشاغرة بوزارة الحج والعمرة، أن يكون مستوفي لكافة الشروط المطلوبة وفقا للوظيفة المقدم بطلب للحصول عليها، كم أوضحت أن مجموعة الوظائف هذه تبلغ عددها ثلاثة عشر وظيفة مختلفين عن بعضهم، كما بينت شروط كل الالتحاق بكل وظيفة من هذه الوظائف، والتي سيتم قبول المتقدم وفقا لمن ينطبق عليه تلك الشروط.

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وظائف شاغرة بوزارة الحج والعمرة

شروط القبول في وظيفة حارس بمدينة مكة المكرمة

أوضحت وزارة الحج والعمرة شروط القبول بوظيفة حارس المقدمة من وزارة الحج والعمرة، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة سعودي الجنسية من أصل سعودي من جهة الأب والأم.

أن يكون المتقدم لشغل وظيفة حارس لديه خبرة لا تقل عن عام.

ينبغي أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة يتمتع بصحة بدنية جيدة ولائق للوظيفة.

ألا يكون المتقدم لديه أي سابقة جنائية.

طريقة التقديم على وظائف الحج والعمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة خطوات وآلية التقديم لشغل تلك الوظائف الشاغرة، لذا فإنه بإمكان المواطنين والمواطنات التي ينطبق عليهم الشروط التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يقوم من يرغب في التقديم على أحد الوظائف بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة التوظيف على وزارة الحج والعمرة، أو الصفحة الرئيسية للوزارة.

ثانيا: يقوم بالنقر فوق الأيقونة الخاصة بوظيفة حارس، سوف تجدها مندرجة ضمن قائمة الوظائف الشاغرة المتاحة.

ثالثا: يقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة حتى يستكمل ملأ كافة البيانات المطلوبة، في الأماكن المخصصة.

رابعا التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.

موعد التقديم لشغل الوظائف الشاغرة بالوزارة

أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التوظيف والتقديم لشغل تلك الوظائف منذ أمس الموافق اليوم العاشر من شهر نوفمبر 2021 الموافق 15 شهر ربيع الثاني لعام 1443، وعلى من ينطبق عليه شروط القبول في الوظائف يبادر بالتقديم لشغل تلك الوظائف.