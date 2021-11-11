إربد : بعد وفاة ياسين .... والده يلحقه بيوم حزنا عليه

دوت الخليج :- توفي شاب الثلاثاء اثر سقوطه عن جسم صلب في محافظة اربد .
وقال شهود عيان : ان والد الشاب ياسين توفي الاربعاء حزنا على نجله بعد يوم من وفاته .
وفي التفاصيل : قال شقيق الشاب ياسين انه كان هو وشقيقه واخرين يقومون بتركيب يافطة لمحل تجاري ولعدم تركيبها ووضعها بشكل صحيح سقطت عليهم مما ادى الى اصابته ووفاة شقيقه .
وقال شهود عيان : ان والد ياسيم لم يحتمل خبر وفاته فلحقه حزنا عليه .
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