إربد : بعد وفاة ياسين .... والده يلحقه بيوم حزنا عليه

دوت الخليج :- توفي شاب الثلاثاء اثر سقوطه عن جسم صلب في محافظة اربد .

وقال شهود عيان : ان والد الشاب ياسين توفي الاربعاء حزنا على نجله بعد يوم من وفاته .

وفي التفاصيل : قال شقيق الشاب ياسين انه كان هو وشقيقه واخرين يقومون بتركيب يافطة لمحل تجاري ولعدم تركيبها ووضعها بشكل صحيح سقطت عليهم مما ادى الى اصابته ووفاة شقيقه .

وقال شهود عيان : ان والد ياسيم لم يحتمل خبر وفاته فلحقه حزنا عليه .