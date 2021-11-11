أخبار اليمن : شهيد وجريحان بقصف سعودي جديد على صعدة

دوت الخليج -

شهيد وجريحان بقصف سعودي جديد على صعدة

استشهد وأصيب 3 مواطنين اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. شهيد وجريحان بقصف سعودي جديد على صعدةاستشهد وأصيب 3 مواطنين اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي استهدف بالقصف الصاروخي مديرية شدا الحدودية ما أدى لاستشهاد مواطن. واشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي طال مديرية شدا، أدى لإصابة مواطنين اثنين بجروح، مؤكداً أن مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

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