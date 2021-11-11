أندية "البريميرليغ" تصدم الفيفا: خططكم المونديالية مرفوضة

قال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز، الخميس، إن أندية المسابقة عارضت بالإجماع خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

ويبحث الفيفا إقامة الحدث الكروي العالمي الكبير كل عامين بدلا من 4، بمجرد تعديل جدول المباريات الدولية بعد عام 2024.

وقال ماسترز: "الدوري الممتاز ملتزم بمنع أي تغييرات جذرية في جدول المباريات الدولية بعد 2024 من شأنها أن تؤثر سلبا على سلامة اللاعبين وتهدد التنافسية والهيكل التنظيمي لمسابقات كرة القدم المحلية".

وأضاف: "نحن منفتحون على الإصلاحات والأفكار الجديدة، لكن يجب عليهم إيجاد التوازن المطلوب بين كرة القدم المحلية والدولية لتطوير اللعبة على كافة المستويات".

ورفضت العديد من اتحادات كرة القدم الأوروبية خطط الفيفا، وكذلك عارضها الاتحاد القاري للعبة (يويفا).

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز أن المسابقة ستتوقف بعد الأسبوع الذي ينطلق في 12 و13 نوفمبر الموسم المقبل وستستأنف نشاطها في 26 ديسمبر، بعد انتهاء كأس العالم 2022 في قطر.