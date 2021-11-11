مصر.. مداهمة للشرطة تمنع "عصابتين" من النصب على بعضهما

في واقعة أشبه بما يحدث في أفلام السينما، منعت مداهمة للشرطة "عصابتين" من النصب على بعضهما البعض شرقي القاهرة، حيث ألقت القبض على عناصرهما قبيل إتمام النصب، ليتفاجأ كل طرف بما كان يخططه له الآخر.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن الواقعة بدأت بمعلومات وردت للشرطة عن تواجد مجموعة من الأشخاص داخل مقهة، لإتمام عملية بيع قطع أثرية بالمخالفة للقانون.

وأوضح المصدر أن رجال الشرطة انتقلوا للمقهى المشار إليه وداهموه، وتمكنوا من ضبط العصابة الأولى المكونة من شخصين أحدهما مسجل خطر، كما تم ضبط العصابة الثانية وتبين أنها مكونة من 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر أيضا.

وضبطت الشرطة مسدسا بحوزة أحدهم، بينما عثرت مع اثنين آخرين على هواتف محمولة مسجل عليها مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية.

وخلال الاستجواب، اعترف أحدهم بأنه تعرف على أحد أفراد العصابة الثانية عبر موقع "فيسبوك"، وأوهمه أن لديه قطعا أثرية يرغب في بيعها، واتفقا على اللقاء بهذا المقهى لعرض الفيديو الخاص بالقطع، بغرض النصب عليه.

بينما اعترف أفراد العصابة الثانية بأنهم حضروا للمقهى بغرض النصب على أفراد العصابة الأولى حال صدقوا وأحضروا القطع الأثرية بالفعل، كما تبين أن أحد أعضاء العصابة الثانية يحمل مسدسا بغرض انتحال صفة ضابط شرطة.

وتمت إخطار النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.