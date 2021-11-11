اعتقال فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال فى البيرة

جدة - نرمين السيد - اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، شابين فلسطينيين وأصابوا العشرات، خلال مواجهات عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة، عقب قمع مسيرة انطلقت فى الذكرى 17 لرحيل الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات.





وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - فى بيان - إن طواقمها تعاملت مع 46 إصابة تمثلت فى 26 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و14 إصابة بالرصاص المطاطى، نقلت منها إصابة بالصدر للمستشفى، و6 إصابات بجروح نتيجة السقوط. وعمد جنود الاحتلال إلى محاصرة المتظاهرين ونصب كمائن لهم، وجرى اعتقال اثنين منهم لم تعرف هويتهما بعد.

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