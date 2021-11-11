قوات الأمن العراقية تعتقل إرهابيين اثنين تسللا من سوريا إلى العراق

جدة - نرمين السيد - وقالت الاستخبارات العسكرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الخميس - إنه جرى التأكد من من معلومات تفيد وجود محاولة لإرهابيين اثنين قادمين من سوريا لاجتياز الحدود عبر منطقة ربيعة المحاذية للشريط الحدودى.

وأضافت أنه على إثر ذلك جرى نصب كمين محكم لهما فى تلك المنطقة وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليهما بعد اجتيازهما الحدود.

وأشارت إلى أن أحد الإرهابيين قد عمل عنصرا أمنيا لتنظيم "داعش" الإرهابى واشترك بعدة عمليات ضد قوات الأمن العراقية، فيما عمل الإرهابى الآخر كعنصر طبى ساهم بعلاج عددا من الإرهابيين المصابين أثناء المعارك ضد التنظيم الإرهابى غرب الأنبار.