قيس سعيد: على الجميع إدراك أهمية الوعى بالمخاطر التى تعيشها تونس

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الخميس، على وحدة الدولة التونسية، وعلى أهمية وعى الجميع بالمخاطر التى تعيشها البلاد، داعيا فى هذا السياق إلى ضرورة الانتباه إلى كل من يسعى إلى تأجيج الأوضاع.





جاء ذلك - حسبما أفاد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية - خلال لقاء الرئيس بمجموعة من نشطاء المجتمع المدنى بمدينة "عقارب" بولاية "صفاقس" للتطرق إلى الوضع العام فى هذه المدينة والجهود المبذولة لمعالجة مسألة النفايات فيها. وتناول اللقاء الجوانب القانونية المتعلقة بموضوع النفايات، حيث شدد الرئيس على أن هذا الملف قضية تتعلق بكل جهات البلاد وسيتم العمل على التوصل إلى حلها فى أقرب وقت. كما استمع رئيس الجمهورية إلى المقترحات التى تم التقدم بها والتى سيتم تناولها بالدراسة مع كل الجهات المعنية من أجل ضمان بيئة سليمة لكل المواطنين على حد السواء كما ينص على ذلك الدستور.

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