السعودية : نتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث بإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ودعت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وجميع الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين. وطالبت بضرورة العودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

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