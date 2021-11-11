خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويتية بشكل إلكتروني

كيفية تجديد البطاقة المدنية الكويتية, أتاحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية داخل دولة الكويت الكثير من الخدمات المختلفة الإلكترونية التي تساعد المواطنين الكويتيين أو المقيمين, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية هي حجز موعد لتجديد البطاقة المدنية الكويتية, حيث أن البطاقة المدنية الكويتية لابد أن تكون متوفره مع كل شخص داخل الدولة سواء الكويتيين أو المقيمين لأنها إثبات لكل شخص داخل الكويت بهويته.

خطوات حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويتية

يمكنك الآن حجز موعد حتي تستطيع أن تحصل علي البطاقة المدنية الكويتية والتي قمت بتحديدها أو إصدارها عن الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية.

التوجه إلي منصة الموقع الإلكتروني لهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية.

الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم تقوم بعدها بالضغط على حجز موعد.

ثم يتم اختيار خدمة حجز موعد البطاقة المدنية.

سوف تظهر لك صفحة مليئة بالبيانات الخاصة بك والتي لابد أن تقوم بتوفيرها وكتابتها بشكل صحيح ودقيق.

بعد التأكد من البيانات التي قمت بإدخالها قم بتحديد المعاد واليوم المناسب لك حتي تذهب وتحصل علي البطاقة المدنية الكويتية.

الضغط على تسجيل الطلب.

كيفية تجديد البطاقة المدنية الكويتية بشكل إلكتروني

إذا شارفت البطاقة المدنية الخاصة علي الانتهاء أو انتهت بالفعل وترغب في تجديدها بشكل سهل ويسير, فقد وفرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة إلكترونية حديثة يمكنك من خلالها تجديد البطاقة المدنية.