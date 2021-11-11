نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويتية بشكل إلكتروني في المقال التالي
كيفية تجديد البطاقة المدنية الكويتية, أتاحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية داخل دولة الكويت الكثير من الخدمات المختلفة الإلكترونية التي تساعد المواطنين الكويتيين أو المقيمين, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية هي حجز موعد لتجديد البطاقة المدنية الكويتية, حيث أن البطاقة المدنية الكويتية لابد أن تكون متوفره مع كل شخص داخل الدولة سواء الكويتيين أو المقيمين لأنها إثبات لكل شخص داخل الكويت بهويته.
خطوات حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويتية
يمكنك الآن حجز موعد حتي تستطيع أن تحصل علي البطاقة المدنية الكويتية والتي قمت بتحديدها أو إصدارها عن الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية.
- التوجه إلي منصة الموقع الإلكتروني لهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية.
- الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم تقوم بعدها بالضغط على حجز موعد.
- ثم يتم اختيار خدمة حجز موعد البطاقة المدنية.
- سوف تظهر لك صفحة مليئة بالبيانات الخاصة بك والتي لابد أن تقوم بتوفيرها وكتابتها بشكل صحيح ودقيق.
- بعد التأكد من البيانات التي قمت بإدخالها قم بتحديد المعاد واليوم المناسب لك حتي تذهب وتحصل علي البطاقة المدنية الكويتية.
- الضغط على تسجيل الطلب.
كيفية تجديد البطاقة المدنية الكويتية بشكل إلكتروني
إذا شارفت البطاقة المدنية الخاصة علي الانتهاء أو انتهت بالفعل وترغب في تجديدها بشكل سهل ويسير, فقد وفرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة إلكترونية حديثة يمكنك من خلالها تجديد البطاقة المدنية.
- الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم يتم النقر علي خيار تجديد البطاقة المدنية.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني, وذلك من خلال كتابة رقم البطاقة المدنية وكلمة المرور.
- ثم تقوم باختيار خدمات الأفراد.
- هناك صفحة سوف يتم إظهارها لك بها بعض الخانات الفارغة التي يجب أن تقوم بملئها بشكل دقيق لأنها تتناول المعلومات الخاصة بك والتي سوف يتم إصدار وتجديد البطاقة المدنية الكويتية.
- قم برفع الصورة الشخصية الخاصة بالشخص الذي يريد تجديد البطاقة المدنية.
- بعد مراجعة البيانات والمعلومات التي قمت بإدخالها سابقاً والتأكد من تحميل الصورة الشخصية قم بالضغط علي أيقونة تجديد.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويتية بشكل إلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.