84.54 مليار دولار.. مبيعات علي بابا في "يوم العزاب"

وصلت القيمة الإجمالية لمبيعات مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية خلال مهرجانها السنوي للتسوق المعروف باسم يوم العزاب إلى 540.3 مليار يوان (84.54 مليار دولار)، وذلك بزيادة 14 بالمئة عن العام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ الاستهلاك بشكل عام في الصين، سجلت علي بابا تلك النتائج في ختام نسخة هادئة نسبيا من مهرجان التسوق الذي روجت له المجموعة بقوة فيما مضى.
وقبل بدء فترة المبيعات، قال محللون إنهم يتوقعون أن تعلن علي بابا عن زيادة طفيفة فقط في القيمة الإجمالية للمبيعات هذا العام في ظل تباطؤ مبيعات التجزئة ونقص الإمدادات وحوادث انقطاع الكهرباء وعمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي كوفيد-19.
وجعلت علي بابا من مناسبة يوم العزاب غير الرسمية في الصين مهرجانا سنويا للتسوق في عام 2009 وحولته إلى أكبر مهرجان مبيعات عبر الإنترنت في العالم، مما جعله يتفوق على مهرجان (سايبر مانداي) في الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح المهرجان، الذي قامت علي بابا العام الماضي بتمديده إلى حدث يستمر 11 يوما، مقياسا يحظى بمتابعة وثيقة لمعنويات المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي العام الماضي، جنت الشركة 74 مليار دولار من مبيعات يوم العزاب على مدار 11 يوما.
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