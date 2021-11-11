جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة العمليات الحربية فى الجيش اليمنى، اللواء الركن ناصر الذيبانى، إن مأرب ستكون مقبرة للمليشيات الحوثية الإيرانية، مشيرا إلى أن وحدات من قوات الجيش والمقاومة نفذت خلال الساعات الماضية عملية هجومية فى جبهة ملعاء حريب جنوب مأرب.





وأوضح اللواء الذيبانى - فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أوردته قناة الفضائية اليمنية - أن أبطال الجيش والمقاومة، تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب للعدو فى عروق الرملية بجهة حريب، وألحقوا بالمليشيات الإيرانية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح. وقال: "أكدنا سابقا أن رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدى عليها، ونجدد التأكيد على أن من يأتى مأرب معاديا فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس العمليات بالجيش اليمنى: مأرب ستكون مقبرة لمليشيا الحوثى الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.