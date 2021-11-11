الرئيس الجزائرى يعلن عن تعديل فى الحكومة يشمل تعيين 3 وزراء جدد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية - فى بيان - أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وفقا للدستور، وبعد استشارة رئيس الحكومة، أصدر قرارا بتعيين محمد عبد الحفيظ هنى وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لعبد الحميد حمدانى، وكذلك محمد بوسليمانى وزيرا للاتصال، خلفا لعمار بلحيمر، فضلا عن تعيين يوسف شرفة وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعى، خلفا لعبد الرحمن لحفاية.

وأضاف البيان أن الرئيس الجزائرى قام بتعيين أيضا أحمد معبد واليا لولاية الجزائر العاصمة، خلفا ليوسف شرفة الذى تم تعيينه لمهام أخرى.