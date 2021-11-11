رسميا.. الإمارات تستضيف مؤتمر تغير المناخ الأممى كوب 28 عام 2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اليوم الخميس، رسميا عن استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته الـ 28 (COP28) فى عام 2023، والذى يعد أهم وأكبر مؤتمر دولى للعمل المناخى بمشاركة قادة وزعماء العالم.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الإعلان جاء فى ختام فعاليات مكثفة استمرت أسبوعين، وشاركت فيها نحو 200 دولة لاتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى عالميا، ولتوحيد جهود الحد من تداعيات تغير المناخ.

وكانت دولة الإمارات قد حصلت على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة دورة عام 2023 من مؤتمر دول الأطراف.

وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته باختيار الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 فى عام 2023، خاصة أن هذا الاختيار يتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبى لدولة الإمارات، مؤكدا التزام بلاده بدعم جهود المجتمع الدولى الهادفة لتكثيف التعاون بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ والتحديات التى يتسبب بها.

وأضاف الوزير أن الإمارات تسعى لأن يكون مؤتمر الأطراف COP28 ملتقى للحلول، موضحا أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعيا لتحقيق الحياد المناخى 2050، تعكس التزامها الراسخ بدعم العمل المناخى.