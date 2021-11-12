موقع نظام نور للحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية 2021 – 2022 الفصل الدراسي الأول في المملكة

موقع نظام نور للحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية هو نظام الاتصالات الإلكتروني الأكثر استخدامًا في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وبعد تدهور الوضع في معظم دول العالم والاعتماد على نظام نور التعليمي لضمان سلامة المواطنين من الخروج من منازلهم ، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، أصبحت الحاجة إلى توفير طرق اتصال جديدة لا تلامسية حاجة ملحة للدول للحفاظ على سلامة المواطنين.

موقع نظام نور للحصول على نتائج الطلاب

يعبر بوضوح عن التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال التعليم، وإلى أي مدى تحافظ المملكة على السلامة العامة للجميع، ويمكن دخول الطلاب برقم الهوية الخاص بهم، ويتيح نظام نور للآباء الدخول للنظام لمتابعة أبنائهم ومعرفة درجاتهم في الفصول الدراسية.

رابط نظام نور بدون رقم سري

تم إجراء العديد من التعديلات والتحديثات على نظام نور للتعليم الإلكتروني لجعل عملية استخدام النظام بسيطة واضحة للجميع، ونظرًا للوظائف العديدة للموقع، فإن موقع نور التعليمي لديه أكثر من آلاف الزيارات اليومية، حيث يوفر فرص التعلم عن بعد، ويقوم طلاب المملكة وأولياء الأمور في جميع المدن بمتابعة نتائج الامتحانات في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي، وكانت النتائج على النحو التالي:

أدخل رقم الهوية الخاص بك.

كتابة اسم الطالب.

إدخال كلمة المرور والتحقق من الرمز المرسل.

الضغط على تسجيل الدخول للنظام.

ويتم البحث عن النتائج بإدخال رقم الهوية.

هي واحده من المواقع التعليميه التي تم تفعيلها في السعودية.

تعمل على تقديم الكثير من الخدمات التي تعمل على خدمة كل طالب سعودي.

هي من ضمن الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

قام بتنظيم الكثير من الدورات التدريبية وذلك لمساعدة المعلمين على تحسين قدراتهم في عملية التعليم.

يستطيع ولي أمر الطالب الاطلاع على نتائج ابنه في الامتحانات من خلال الموقع.

يسهل على الطلاب عملية التعلم عن بعد.

يحافظ على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا.

نظام نور لنتائج الطلاب من أفضل المواقع التي قامت السعودية ببرمجتها، ومن أسهل المواقع في التعامل معها.

أهمية موقع نور للنتائج الخاصة بالطلاب