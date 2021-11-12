شروط وظائف وزارة الدفاع السعودية القبول المبدئي للتجنيد الموحد للقوات المسلحة رجال ونساء- رابط الاستعلام والتسجيل

قشروط وظائف وزارة الدفاع السعودية التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي يوم 3 أكتوبر 2021 لشغل رتب خالية بالقوات المسلحة المسئولة بكافة قطاعتها عن الدفاع، وحماية أمن الوطن، وكل من يشغل وظيفة في هذا القطاع الحساس لابد أن تتوفر لديه عدد من شروط وظائف وزارة الدفاع السعودية للتجنيد الموحد وأهم هذه الشروط التي يشترك فيها الرجال والنساء هي الجنسية السعودية فلابد أن يكون المتقدم من أب وأم من أصل سعودي ويحمل الجنسية.

منذ تم الإعلان عن وظائف الدفاع عبرtajnid gov sa حيث تقدم عدد كبير من الفتيات والشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل من أجل الدفاع عن الوطن والمقدسات الإسلامية ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح جميع شروط وزارة الدفاع للرجال والسيدات وأيضا رابط التقديم وخطوات تقديم طلب وظيفة في وزارة الدفاع السعودية.

شروط وظائف وزارة الدفاع السعودية – موعد التقديم

بدأ التقديم على وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد للرجال والنساء في يوم 2021/10/24م وانتهى أول أمس الأربعاء الموافق 2021/11/10م وقد تقدمت أعداد كبيرة للعمل في قطاعات وزارة الدفاع وفروع القوات المسلحة السعودية في:

قوات الدفاع الجوي ، والبحري الملكي السعودي.

– قوة الصواريخ الاستراتيجية.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

قيادة القوات المشتركة.

القوات البرية الملكية السعودية.

رتب وظائف في وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443

تجنيد القوات المسلحة يطلب عدد من الرتب للعمل في جميع القطاعات التي تضمها في جميع الأماكن وبجميع التخصصات وهي:

عريف.

رقيب.

مساعد رقيب.

جندي.

جندي أول.

شروط وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال

سعودي الأصل والجنسية والنشأة ويستثنى من ولد وعاش مع والده أثناء العمل، والخدمة خارج البلاد. لايكون محكوم عليه وتم إدانته في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك. لا يزيد عمرة عن الشرط المدون بالوظيفة، ولايقل عن 18 عام. أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ،ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. لا يشغل وظيفة في أي قطاع حكومي. الحصول على المؤهلات العلمية الخاصة بالوظيفة المطلوبة واللائحة التنفيذية. الزواج من سعودية الجنسية والمنشأ تناسب الطول فى الرجال يصل ألى 160 سم كحد أدنى يجب أن يكون لائق طبياً وبدنياً للعمل في القوات المسلحة لم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، أوتم فصله من أحد القطاعات العسكرية. ضرورة حضور المتقدم بعد ظهور نتائج القبول المبدئي للتجنيد الموحد ،وأيصأاجتياز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية.

شروط وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء

وزارة الدفاع الوظائف النسائية 1443 وضعت لائحة بالشروط الواجب توافرها في السيدات للعمل في وظائف التجنيد الموحد وهي:

الجنسية السعودية والنشأة ويتم استثناء من كان والدها يعمل لمصلحة الوطن بالخارج

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للمملكة في الخارج

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للمملكة في الخارج لا تكون ملتحقة بوظيفة حكومية

يتناسب طولها مع الشروط كحد أدنى 155 سم بالنسبة للوزن

الياقة الطبية والبدنية ،وحضور جميع الاختبارات المقررة.

العمر لايقل عن 21 ،ولايزيد عن الحدد من قبل الوزارة لشغل الوظيفة

حسنة السير والسلوك، ولا تكون محكوم عليها في أي قضية متعلقة بالشرف، وخيانة الأمانة أو قد صدر صددها أحكام.

رابط التسجيل في وزارة الدفاع 1443

للحصول على أحد الوظائف العسكرية المتاحة والمذكورة في العديد من الفروع وفي جميع التخصصات للرجال والنساء مثل فرع قطاع الإدارة العامة ،وإدارة القوات المشتركة ، والخدمات الطبية السعودية، يمكن للمتقدمين من الحصول على تقديم وزارة الدفاع، والاستعلام عن نتائج قبول التجنيد الموحد في السعودية من خلال رابط الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد الإلكتروني في السعودية، حتى تتاح للجميع الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع.

خطوات التقديم

بالفيديو شرح خطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية