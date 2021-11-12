مصر للطيران تصدر بيانا بشأن عودة طائرة إلى مطار الدمام

أكد مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أن قائد رحلة الشركة رقم MS2688، والمتجهة من مطار الدمام الدولي بالسعودية إلى مطار القاهرة الدولي، قرر العودة لمطار الدمام، وذلك بسبب بلاغ بوجود قنبلة على الرحلة بناء على تعليمات السلطات السعودية.

وأضافت الشركة في بيان لها، عادت الطائرة مرة ثانية إلى مطار الدمام الدولي، وهبطت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة، وبعد الكشف الأمني من قبل السلطات السعودية والتفتيش للطائرة تبين أنه تهديد كاذب.

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