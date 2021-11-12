3 قتلى بتفجير انتحارى استهدف قوات حفظ السلام فى مقديشو

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول بشرطة مقديشو عبد الفتاح حسن لوسائل إعلام إن التفجير استهدف قافلة لعاملين فى بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال. وأضاف أنه تم نقل المصابين والقتلى إلى مستشفى دون تحديد هوية الضحايا. يذكر أن التفجير يعد الثانى خلال أقل من 12 ساعة حيث وقع التفجير الأول فى مديرية ودجر جنوب العاصمة وأسفر عن إصابة ثلاثة عناصر شرطة صوماليين.

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