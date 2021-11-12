جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه جرى تسجيل 5 وفيات؛ ليصل المجموع إلى 14 ألفا و734 حالة، كما جرى تسجيل 189 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 929 ألفا و611 حالة.
وأضاف أن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 12470 من الفحوصات، بلغ 9 ملايين و280 ألفا و343، منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس من العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب: 141 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.