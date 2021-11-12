المغرب: 141 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه جرى تسجيل 5 وفيات؛ ليصل المجموع إلى 14 ألفا و734 حالة، كما جرى تسجيل 189 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 929 ألفا و611 حالة.

وأضاف أن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 12470 من الفحوصات، بلغ 9 ملايين و280 ألفا و343، منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس من العام الماضى.