وزيرة الخارجية الكندية تتوجه إلى واشنطن للقاء نظيرها الأمريكى

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تلتقى جولى بوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين؛ لمناقشة تعزيز الأولويات المشتركة فى إطار خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا.

وخلال اجتماعاتها، تسلط الوزيرة الضوء على أهمية الشراكة من أجل الانتعاش الاقتصادي، وخلق فرص عمل على جانبى الحدود، وتعزيز سلاسل التوريد، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.

وتشارك الوزيرة جولى أيضا فى مناقشة مائدة مستديرة حول الديمقراطية لمناقشة وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون الدولى لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وقالت الوزيرة: "أتطلع إلى لقاء الوزير بلينكين لتعزيز التعاون الاقتصادى لخلق فرص عمل فى كلا البلدين. كندا والولايات المتحدة شريكان أساسيان أيضًا لتعزيز السلام والأمن العالميين والديمقراطية وحقوق الإنسان ".