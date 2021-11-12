فرنسا : سنبحث مع روسيا أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر فى حديث لقناة "بى إف إم"، إن "وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزيرة الدفاع فلورانس بارلى سيؤكدان الموقف الثابت بهذا الشأن خلال اللقاء مع نظيريهما الروسيين صباح الجمعة".

وأشارت إلى أن فرنسا تؤيد الحوار مع روسيا، الذى أطلقه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى 2019.

وأكدت المتحدثة: "سنتطرق إلى القضايا التى توجد خلافات بشأنها، لكننا سنبحث أيضا المسائل التى توفر الفرص للتوافق، مثل العلاقات مع إيران وغير ذلك من المواضيع".