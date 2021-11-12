تصفيات كأس العالم 2022 لا تزال مستمرة ولا تزال كافة المنتخبات على مستوى العَالم في منافسة شرسة وقوية بين بعضها البعض وذلك من أجل التأهل إلى هذه البطولة التي تُعد أكبر وأهم بطولة كرة قدم على مستوى العَالم ، حيث من المنتظر أن يتم إقامة البطولة في نسختها القادمة على أرض دولة قطر ، وقد تمكنت البرازيل من حجز مقعدها في البطولة مبكرًا وإليكم التفاصيل كاملة.

تصفيات كأس العالم 2022 البرازيل تحجز مكانها في مونديال قطر

في غمار إقامة جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 م؛ تمكنت دولة البرازيل من أن تحسم موقفها مبكرًا قبل 5 مباريات كاملة على انتهاء التصْفيات تحديد المتأهلين ، وبذلك أصبحت هي أول دولة من قارة جَنُوب أفريقيا تتأهل إلى نهائيات مونديال 2022م.

وباءً على ذلك؛ فإن منتخب البرازيل قد تمكن من الحفاظ على تفرده بالمشاركة في جميع بطولات كأس العالم لكرة القدم للمحترفين منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 1930م وحتى الآن ، حيث قد ضمن المنتخب البرازيلي لكرة القدم التأهل إلى مونديال قطر 2022م بعد أن تغلب على منتخب كولومبيا الجمعة 12/11/2021م بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء (1 – 0).

حيث قد تمكن منتخب البرازيل من جمع عدد كبير من النِّقَاط بهذا الفوز جعلت الفارق بينه وبين الفرق الأخرى التي تليه مباشرةً حوالي 18 نقطة وهي منتخبات أوروجواي، كولومبيا، وتشيلي ، لتضمن البرازيل تأهلها المحسوم إلى كَأس العَالم 2022 قبل انتهاء التَصفيات بخمس مباريات، حيث من المنتظر أن تشارك أربعة فرق من جَنُوب إفريقيا في نهائيات بطولة كأس العالم القادمة رَقْم 22 في عام 2022م.

الفرق المتأهلة لمونديال 2022 حتى الآن

في إطار تصفيات بطولة كأس العالم FIFA WORLD CUP 2022 المقامة حاليًا في مختلف قارات العالم ؛ أصبح هناك ثلاثة 3 منتخبات قد ضمنت تأهلها مبكرًا إلى مونديال قطر لعام 2022 في النسخة الثانية والعشرين من تاريخ البطولة التي سوف تتم إقامتها على ملاعب دولة قطر في الفترة ما بين 21 تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى 18 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2022م، وتشمل هذه المنتخبات كل من: