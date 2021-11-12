الهند تسجل 12516 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبذلك يبلغ إجمالى حالات الإصابة المسجلة بالفيروس فى الهند 34 مليونا و 414 ألفا و186 حالة بحسب الوزارة، كما تم تسجيل 501 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالى حالات الوفاة 462 ألفا و 690 .

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