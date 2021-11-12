ميركل : جائحة كورونا لم تنته .. وألمانيا تشهد زيادة فى عدد المصابين

جدة - نرمين السيد - وأضافت ميركل فى تصريحاتها بمنتدى الأعمال، كجزء من أسبوع قادة أبيك، الذى عقد عن طريق الفيديوكونفرنس، اليوم الجمعة، "فى المرحلة الأولى، تعاملنا مع انتشار الفيروس بنجاح كبير، لكن سرعان ما أدركنا أن التحدى الأكبر هو القدرة على التصرف بسرعة واستباقية لاتخاذ تدابير وقائية بمجرد زيادة عدد الحالات بشكل حاد (المواجهة السريعة فى حال ارتفاع الإصابات)".

وتابعت قائلة: "لسوء الحظ، تشهد ألمانيا الآن الموجة الرابعة، ونسجل زيادة كبيرة فى عدد المصابين. يجب أن نفهم أن هذه ليست النهاية، بل علينا تعلم التنبؤ بنموه (انتشار الفيروس وازدياد الإصابات) وأن نفهم آليه التصرف بشكل وقائى (والوقاية منه)، كان هذا ولا يزال بالنسبة لى أصعب شيء خلال هذا الوباء".

كما أشارت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها خلال كلمتها إلى أهمية التزامات المجتمع الدولى التى تم التعهد بها فى قمة المناخ فى غلاسكو للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وشددت على ضرورة تنفيذها بدقة من أجل "بناء مستقبل خالٍ من الكربون" فى أقرب وقت ممكن.