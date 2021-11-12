اليابان تخطط لتأمين عقار فموى لعلاج 1.6 مليون شخص من مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا - فى اجتماع فرقة عمل خاصة صباح اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "من خلال تأمين نظام طبى قائم على السيناريو الأسوأ وتعزيز العلاج المبكر، سنتمكن من مواصلة أنشطتنا الاقتصادية والاجتماعية حتى لو انتشرت العدوى".

وتتضمن حزمة مكافحة فيروس كورونا، التى وضعتها الحكومة خلال الاجتماع، خطة لزيادة السعة الاستعايبة فى المستشفيات بالبلاد لمرضى كوفيد-19 بنسبة 30 % مقارنة بمستوى الذروة خلال الموجة الخامسة من الإصابات هذا الصيف.

واتفقت الحكومة اليابانية بالفعل مع شركة ميرك الأمريكية للأدوية على شراء 1.6 مليون جرعة من عقار مولنوبيرافير، وهو دواء يتم تناوله عن طريق الفم يمنع الفيروس من الدخول أو التكاثر فى الجسم. وترى اليابان أن هذا الدواء هو مفتاح القضاء على الوباء.

وتخطط الحكومة أيضا لتمكين توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 2 مليار ين (17.5 مليون دولار) لتطوير الأدوية الفموية فى اليابان.

وخلال ذروة الموجة الخامسة من الإصابات فى البلاد هذا الصيف، احتاج حوالى 28 ألف شخص إلى دخول المستشفى. تخطط اليابان الآن لزيادة السعة بنهاية نوفمبر الجارى لتتمكن من استيعاب حوالى 37 ألف شخص.

وخططت الحكومة فى الأصل لتعزيز السعة بنسبة 20 % عندما قدمت مخطط سياساتها أكتوبر الماضى، لكنها عدلت الهدف بالزيادة بعد مراجعة بيانات المقاطعات.