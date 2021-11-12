إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 251 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.9 مليون حالة.

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