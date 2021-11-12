حساب درجات الطلاب noor.moe.gov.sa والمعدل التراكمي للطالب للطلاب من حساب المعلم على موقع نظام نور، حيث يسعى الطلاب الذين يؤدوا الاختبارات الشهرية والفصلية في المدارس السعودية، وأيضا الذين يتابعوا الدخول في الفصل أو عبر منصة مدرستي الإلكترونية، للتعرف على حساب أعمال السنة ضمن درجات الطلاب، ويقوم رابط وموقع نظام نور التعليمية بتقديم كل ما يخص العملية التعليمية لكل من الطلاب واولياء الأمور، بإتاحة حسابات خاصة لهم، وبينما يكون لكل من المعلم وقائد المدرسة حسابات خاصة عليه لإدخال نتائج الطلاب والاستعلام عن الغياب وما دون ذلك من الاستخدامات التي يتحها الموقع والذي يتبع نظام وزارة التربية والتعليم الجديد.

كيفية حساب درجات الطلاب noor.moe.gov.sa المعدل التراكمي واستخراج النتائج للفصل الأول

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة باتخاذ قرار العودة إلى المدارس وذلك بعد التشديد على ضورة الحصول على لقاحات فيروس كرونا، والتي تم الحصول عليها لطلاب المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية، وقامت وزارة الصحة بالمملكة باستيراد اللقاحات الأفضل والأكثر فاعلية مع الشعب السعودي والمقيمين في المملكة، وبعد أن تم الإعلان عن السيطرة الكبيرة على أعداد الإصابات اليومية من الفيروس قامت الوزارات والهيئات بفتح الاختلاط المحدود بين المواطنين فيها، وذلك وفق عدد من المعايير والتشديدات الوقائية، وتم العودة إلى المدارس من جديد للطلاب المحصنين.

الحضور في المدارس بقرارات وزارة التربية والتعليم

أقرت وزارة التربية والتعليم حضور الطلاب للمدارس بعد الحصول على التحصين واللقاح اللازم، وتم التشديد على الحضور اليومي للطلاب للالتزام مع بداية العام الدراسي الجديد، ويتم احتساب حضور الطالب بدرجات يتم إضافتها عند احتساب الدرجات في نهاية الفصل الأول وفي نهاية الاختبارات النهائية للعام، حيث يتم إضافة عدد محدد من الدرجات للحضور والنشاط بالإضافة إلى درجات الاختبار.

درجات النجاح درجات الرسوب أرقام النجاح في المواد العلمية 40 درجة فما يزيد درجة النجاح في المادة النظرية 50 درجة أو يزيد. تكون أرقام النجاح في حال حصول الطالب على 20% أو يزيد. رقم الرسوب في المواد العلمية أقل من 40 درجة درجة الرسوب في المواد النظرية أقل من 50 . تكون نسبة الرسوب أقل من نسبة 20% من الدرجة النهائية لكل مادة.

الألية المحددة لاحتساب درجات الطلاب 1443كيفية حساب المعدل التراكمي لحساب درجات الطلاب noor.moe.gov.sa

يقوم رابط موقع نظام نور التعليمي بتوضيح كل ما يهم الطالب ويشغل باله، كما يقوم بتقديم جميع الخدمات التعليمية واستخراج النتائج برقم الهوية، ويتم احتساب درجات الطلاب أو التراكمي على مدار الفصلين الدراسيين ليتم احتسابه في نهاية العام كالتالي:

يتم احتساب المعدل التراكمي عن طريق أن يقوم الطالب بدمج الدرجات التي حصل عليها في الفصلين الدراسين ويتم قسمتهما على حاصل مجموع درجات الفصلين.

كما يتم احتساب المتوسط الفصلي أو المتوسط التراكمي للفصل الدراسي الواحد باحتساب مجموع درجات التي حصل عليها الطلاب بالفصل الدراسي الواحد ويتم قسمتها على مجمع الوحدات في نفس الفصل الدراسي.

وعن كيفية حساب درجات الطلاب noor.moe.gov.sa والمعدل التراكمي واستخراج النتائج للفصل الأول يقوم رابط نظام نور بتقديم جميع الخدمات الضرورية والممكنة للطالب والمعلم أيضا.