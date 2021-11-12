واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفى سفارتها فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن غالبية الموظفين المحليين فى سفارة واشنطن بالعاصمة اليمنية، أُفرج عنهم، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن "موظفين يمنيين فى سفارتنا لا يزالون محتجزين دون تفسير، وندعو إلى الإفراج الفورى عنهم"، دون أن يحدد عددهم أو مهامهم، حسبما نقلت "فرانس برس"

وأوضح المتحدث الأمريكى أن المتمردين الحوثيين اقتحموا مجمع السفارة المغلقة منذ 2015، عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض، بسبب الحرب الأهلية فى اليمن.

وتابع: "ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فورًا، وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التى استولوا عليها"، مشددًا على أن "حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا".