جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 251.9 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم الجمعة، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و79 ألفا و990 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 46.8 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.9 مليون إصابة.