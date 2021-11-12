اليابان تدرس إلغاء قيود حضور الفعاليات واسعة النطاق

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر مطلعة فى اليابان اليوم الجمعة، أن الحكومة تدرس إلغاء القيود المفروضة على عدد الجمهور المسموح له بحضور الفعاليات واسعة النطاق والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية حتى فى ظل حالة طوارئ كورونا، وذلك باستخدام نظام للتحقق مما إذا كان الزوار محصنين بالكامل ضد الفيروس التاجى أو بتقديم نتيجة اختبار سلبية.





وقالت المصادر وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، "إنه مع الانخفاض الحاد فى حالات الإصابة الجديدة والخطيرة بكوفيد-19 فى جميع أنحاء البلاد مؤخرا، ستراجع الحكومة اليابانية الإرشادات بعد سماع آراء الخبراء المعنيين بمكافحة الفيروس التاجى الجمعة المقبلة".

وأضافت المصادر، أنه من المقرر رفع الحد الأقصى الحالى للمتفرجين، إذا قدم منظمو الحدث إلى حكومات المقاطعات خططهم الخاصة لمكافحة الفيروس.

ووفقا للإرشادات الحالية، يبلغ الحد الأقصى لعدد الحضور فى الفعاليات واسعة النطاق مثل الألعاب الرياضية الاحترافية والحفلات الموسيقية 5 آلاف متفرج أو 50 % من سعة المكان، أيهما أكبر.

جدير بالذكر أنه إذا لم يستخدم المنظمون النظام لتأكيد إثبات التطعيم أو اختبار فيروس سلبى، فسيتم تطبيق الحد الأقصى للحضور عند 10 آلاف متفرج أثناء حالة طوارئ كورونا و20 ألفا فى حالة شبه الطوارئ.