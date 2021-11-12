وزير الخارجية الأمريكى يدعو للإفراج عن المعتقلين فى فنزويلا وكوبا

وقال بلينكن، خلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية التى تستضيفها هذا العام افتراضيا جواتيمالا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية،"لقد أيدنا خلال هذه الجمعية العامة قرارا يدين حكومة أورتيجا بعد فوزه بولاية رابعة فى انتخابات أقصيت منها المعارضة"، مشددا على ضرورة احترام الميثاق الديمقراطى للبلدان الأمريكية.
جدير بالذكر أن مشروع القرار الذى أعدته، الأربعاء الماضى، ثمان من دول المنطقة، فى مقدمها الولايات المتحدة، يطالب المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية بإجراء تقييم جماعى فورى فى موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالى، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتنص المادة 21 من الميثاق الديمقراطى للبلدان الأمريكية الذى أقرته منظمة الدول الأمريكية قبل عقدين من الزمن على جواز تعليق عضوية كل دولة يحصل فيها انقطاع للنظام الديمقراطى بطريقة مخالفة للدستور، وذلك بعد أن تفشل الجهود الدبلوماسية فى إعادتها إلى المسار الديمقراطى.
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