الكونجرس الأمريكى يطالب بإعادة وضع الحوثى على قوائم الإرهاب

جدة - نرمين السيد - طالب أعضاء فى الكونجرس الأمريكى، اليوم الجمعة، بإعادة وضع ميليشيا الحوثى على قائمة الإرهاب، وذلك بعدما استولى الحوثيون على مقر السفارة الأمريكية فى صنعاء واحتجزوا العاملين بها، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت الولايات المتحدة دعت الحوثيين، أمس الخميس، إلى الإفراج الفورى عن موظفى سفارة واشنطن اليمنيين فى صنعاء، بعدما احتجزهم المتمردون الحوثيون. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فى بيان رسمى، إن غالبية الموظفين المحليين فى سفارة واشنطن بالعاصمة اليمنية، أُفرج عنهم، إلا أن "موظفين يمنيين فى سفارتنا لا يزالون محتجزين دون تفسير، وندعو إلى الإفراج الفورى عنهم". ولم يحدد المتحدث الأمريكى عدد المحتجزين من موظفى السفارة الأمريكية أو طبيعة مهامهم، حسبما نقلت "فرانس برس".

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