بوريل يتوجه إلى باريس للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول ليبيا‎‎

جدة - نرمين السيد - توجه الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، قبل ساعات إلى العاصمة الفرنسية "باريس" للمشاركة فى النسخة الرابعة من المؤتمر الدولى حول ليبيا، والتى تبدأ فى وقت لاحق من اليوم الجمعة فى باريس، لمناقشة آليات إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر فى ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.





وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمى أن بوريل سيشارك فى المؤتمر بجانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد آخر من المسئولين الأوروبيين البارزين، وبناء على نسخة 2020، سيركز اجتماع هذا العام أيضا على إيجاد حلول متعددة الأطراف للتحديات التى يفرضها وباء كوفيد-19 لضمان الانتعاش الشامل مع معالجة الثغرات فى الحوكمة العالمية: فجوة العمل، وفجوة الطموح، وفجوة التضامن بين الشمال والجنوب، وفجوة الشمول. وبعد ظهر اليوم، سيلقى الممثل السامى كلمة فى جلسة افتراضية حول الحفاظ على التعاون الدولى من أجل مستقبل أكثر سلاما، فى سياق التوترات المتزايدة فى السياسة العالمية.

ومن المنتظر أن يحضر بوريل، مساء اليوم، مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بحسب البيان، الذى أشار إلى أن المؤتمر الدولى حول ليبيا، الذى تشارك فى رئاسته فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة وليبيا، يأتى فى أعقاب مؤتمر برلين الثانى الذى عقد فى يونيو الماضى والاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذى نظمته ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، وسيعقد فى وقت حاسم تستعد فيه ليبيا لإجراء الانتخابات المقبلة فى 24 ديسمبر مع بحث سبل انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وعلى الصعيد الأمنى، من المنتظر أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولى لخطة العمل الليبية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التى اعتمدتها اللجنة العسكرية 5 + 5 بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية.

أما على الجانب الاقتصادى، فسوف يعمل المؤتمر على التأكيد على توزيع عادل للثروة وتنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالى والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية.