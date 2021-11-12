صحيفة إماراتية: وثيقة الأخوة الإنسانية دليل قوة الأمم الساعية لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، أن تأكيد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، على أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية خلال استقبال الدكتور سلطان فيصل الرميثى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عضو لجنة الأخوة الإنسانية، يبين مدى ما تمثله الوثيقة التاريخية من مصدر إلهام للبشرية وهى تواصل لقيمها حول العالم البحث الدائم عن كل فرصة لتعميم السلام والمحبة والتآخى بين جميع مكوناتها.





وتحت عنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية لخير العالم"، أوضحت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الجمعة أن الوثيقة شرعت الأبواب كافة لبناء علاقات سليمة بين الدول تعلى شأن الإنسان وتؤكد أهمية القيم التى تعبّر عن رسالة جميع الأديان السماوية وما تأمر به من تعاون وتكاتف وتلاقٍ على الخير والمحبة والسلام. وأضافت أن "وثيقة الأخوة الإنسانية" التى سرعان ما تبنتها الأمم المتحدة وجعلت لها يوماً عالمياً، تثبت الأيام كيف أنها دليل قوة الأمم الساعية لتحقيق السلام وما تمثله أبوظبى كعاصمة عالمية تشع محبة ودعوات لخير الجميع. واختتمت الصحيفة الإماراتية بالقول إن تأكيد قداسة بابا الفاتيكان على أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية، يبين قوة أهدافها وما تريده لجميع الشعوب وأجيالها وهى التى قربت بين مليارات البشر ليكونوا كما يجب بقلوب تنبض بالمحبة وتتقاسم العمل لخير البشرية.

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