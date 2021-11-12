جوتيريش: لا يمكن الاستسلام فى معركة مكافحة أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وكتب جوتيريش - فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى: "بصفتى أمينا عام للأمم المتحدة، لدى العديد من المعارك، ولكن الكفاح ضد أزمة المناخ هو أهم معركة فى حياتى، إنها معركة يمكننا بل ويجب أن نفوز بها، لا يمكننا الاستسلام، لن استسلم".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "أن العمل المناخى مسؤولية الجميع، ويجب على كل بلد وكل مدينة وكل شركة وكل مؤسسة مالية أن تقلل بشكل جذرى وموثوق وقابل للتحقق من انبعاثاتها الكربونية بدءا من الآن".
وتابع "نحن بحاجة إلى تنفيذ التعهدات، وإلى أن تصبح الالتزامات ملموسة، وإلى التحقق من الإجراءات. إلى سد فجوة المصداقية العميقة والحقيقية".
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