تايلاند تستضيف اجتماع منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، أن رئيس الوزراء "برايوت تشان أو تشا" يستعد لتولى رئاسة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى "أبيك" من نيوزيلندا، وأن تايلاند ستستضيف اجتماع المنتدى المقرر عقده خلال العام المقبل.





وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية ثاناكورن وانجبونكونجتشانا "إن رئيس الوزراء التايلاندى سيلقى كلمة خلال الجلسة الثامنة والعشرين التى ستعقد، اليوم الجمعة بشكل افتراضى لزعماء الدول الأعضاء فى منتدى أبيك، وسيتسلم الرئاسة، وسيشارك قبل ذلك فى حوار بين زعماء المنتدى وأعضاء المجلس الاستشارى لرجال الأعمال بالمنتدى.

وأضاف أن تايلاند ستنظم العديد من الأنشطة فى اجتماع العام المقبل للمنتدى وستتم المشاركة فى هذه الأنشطة بصورة شخصية، وذلك بعد الاضطرار لعقد العديد من الاجتماعات بشكل افتراضى خلال العامين الماضيين بسبب تفشى جائحة كورونا.

ولفت المتحدث إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن ثقته فى نجاح تايلاند فى استضافة اجتماع أبيك عام 2022، وأن نتائج الاجتماع ستكون قوية، موضحا أن المنتدى سيتناول مناقشة الأمور المتعلقة بالتواصل الإقليمى وتحفيز التجارة ونموذج لنظام الاقتصاد الأخضر والبيولوجى الدائرى.

جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان قد استحدث تعريفا للاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدى إلى تحسين حالة الرفاهية البشرية والإنصاف الاجتماعى، مع العناية فى الوقت نفسه بالحد من المخاطر البيئية.