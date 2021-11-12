ممثل الصحة العالمية: تغير المناخ يهدد صحة الإنسان ووجوده

جدة - نرمين السيد - شدد كبير ممثلى منظمة الصحة العالمية فى أوروبا، هانز كلوج، أمس الخميس، على ضرورة التحرك بشكل حاسم لمكافحة تغير المناخ، لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها صحة الإنسان، مؤكدًا أنها باتت مخاطر محسوسة بالفعل.





وفى رسالة مصورة تم بثها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" بمدينة جلاسكو، قال المدير الإقليمى للمنظمة فى أوروبا، إن "التغير المناخى يهدد صحتنا ووجودنا فى المستقبل فعليًا".

وأشار كلوج إلى أن الأمر قد يستغرق ثلاثة عقود كى يشهد الاحترار العالمى استقرارًا، مضيفًا أن "الأنباء السارة، على أية حال، هى أن خفض الانبعاثات سيفيد صحتنا على الفور من خلال تحسين جودة الهواء".

كما شدد كلوج خلال بيانه فى "كوب 26"، على الأهمية الملحة لمثل هذا الإجراء، موضحًا أن فيضانات مثل تلك التى شهدتها منطقة غرب أوروبا قبل أشهر قليلة، وكذلك حرائق الغابات وموجات الحر، وكلها لها عواقب صحية.

وحذر كبير ممثلى منظمة الصحة العالمية من أن "الآثار أكثر من مدمرة وكارثية على مستوى العالم، وتعرض الأمن الغذائى والمائى للخطر".