البحرين تشيد بالدور البارز لأمريكا فى تعزيز الأمن بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عمق العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين المنامة وواشنطن فى العديد من المجالات، ومن أهمها المجالات الدفاعية والأمنية، مشيرا إلى الدور البارز الذى تقوم به أمريكا فى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة.





وأشار السفير البحرينى - خلال مشاركته بمنتدى السفراء المنظم من قبل المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية IISS فى الأمريكيتين ومقره واشنطن، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الجمعة - إلى جهود البحرين السباقة لمحاكاة التطور العالمى فى شتى المجالات، ومنها ما يتعلق بالقطاع المصرفى والمالى والتكنولوجيا المالية والقطاع السياحى والصناعى، مؤكدا متانة الشراكة البحرينية الأمريكية وإسهامها الملموس فى دفع عجلة التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، واستدل على ذلك بإنشاء منطقة تجارية أمريكية فى مملكة البحرين لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

كما أكد على حيوية وانفتاح البيئة الاقتصادية التى تتمتع بها مملكة البحرين، مشيرا إلى خطة التعافى الاقتصادى التى تم الإعلان عنها مؤخرا، والمبنية على 5 أولويات، والتى تدعو إلى خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول فى سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعى الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى وذلك من خلال تنفيذ 27 برنامجا.

جدير بالذكر أن المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية IISS الذى يقع مقره الرئيسى فى المملكة المتحدة، له ثلاثة مكاتب إقليمية حول العالم، مكتب فى المنامة والذى يغطى منطقة الشرق الأوسط، ومكتب فى سنغافورة والذى يغطى منطقة جنوب شرق آسيا، ومكتب فى واشنطن العاصمة ويغطى القارتين الأمريكيتين.

كما تستضيف مملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية مؤتمرا سنويا تحت مسمى "حوار المنامة".