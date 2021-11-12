الخزانة الأمريكية تبحث سبل التصدى لتمويل الإرهابيين فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، أن نائب وزيرة الخزانة والى أدييمو، سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم الجمعة، فى إطار مساعى الوزارة لبناء شراكات حول البرمجيات الخبيثة لطلب فدية والأمن السيبرانى.





ووفقًا لتصريحات نقلتها "رويترز"، أوضح متحدث الخزانة الأمريكية أن هذه الزيارة تأتى فى ظل محاولات المتسللين الإلكترونيين لإفساد بعض من أهم القطاعات بالولايات المتحدة.

وقال المتحدث إن أدييمو سيبحث خلال الزيارة إلى المنطقة سبل التصدى لتمويل الإرهابيين والانتشار النووى والتعافى الاقتصادى بعد جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الزيارة ستشمل السعودية، والإمارات، وقطر، وإسرائيل.

وأضاف المتحدث أن أدييمو، الذى يعد أعلى مسؤول بوزارة الخزانة فى إدارة الرئيس جو بايدن، سيتطرق فى إسرائيل إلى سبل تركيز التكنولوجيا لمكافحة البرمجيات الخبيثة لطلب فدية وغيرها من التهديدات السيبرانية.

وكان الرئيس الأمريكى بايدن، قد حدد تعامل الحكومة مع الأمن السيبرانى كأولوية قصوى بعد سلسلة هجمات هذا العام، هددت استقرار إمدادات الطاقة والغذاء بالولايات المتحدة.

كما استهدفت عصابات عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية فى عمليات تسلل إلكترونى واسعة النطاق، هذا العام، حيث استهدفت الهجمات كولونيال بايبلاين المشغلة لخطوط أنابيب، ما أدى إلى شح مؤقت فى إمدادات الوقود بالساحل الشرقى الأمريكى، وشركة زراعية فى أيوا، ما أثار مخاوف من اضطرابات تصيب حصاد الحبوب فى الغرب الأوسط.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى مراجعة للعقوبات فى الشهر الماضى، إن العملات وأنظمة الدفع الرقمية قد تقلص فعالية العقوبات الأمريكية، بالسماح بتحويل الأموال خارج النظام المالى المعتمد على الدولار.