السعودية بصدد صرف ودائع نقدية بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير السعودى لدى باكستان نواف بن سعيد المالكى، أن المملكة العربية السعودية بصدد صرف ودائع نقدية لباكستان قريبا بموجب المساعدة المالية التى تم التعهد بها بعد موافقة الديوان الملكى وتوقيع مذكرة تفاهم فى غضون أيام قليلة.





وقال السفير المالكى، فى بيان وفق ما أوردته صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة: "سيتم توقيع مذكرة التفاهم فى غضون أيام قليلة للدفع وأيضاً لتسديد مدفوعات النفط المؤجلة". وأضاف أن حكومة المملكة العربية السعودية تعتبر باكستان "دولة عزيزة" ذات علاقة عميقة وقوية للغاية، مؤكدًا أن بلاده تقف دائمًا إلى جانب باكستان وتقدم لها الدعم فى مناسبات متعددة. كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مؤخرًا عن تزويد باكستان بقيمة 3 مليارات دولار كوديعة نقدية لدى بنك الدولة لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات، كما تعهدت بتسهيلات سداد مؤجلة لمدة عام لاستيراد النفط تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار أخرى.

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