تردد شبكة قنوات بانوراما PNC الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات

تردد شبكة قنوات بانوراما، معظم رجال الأعمال يستثمرون أموالهم في عمل قنوات فضائية، حيث أنها مربحة جداً بسبب دخول الإعلانات التجارية، وأيضاً لابد من محتوى مميز لكي تحقق نسب مشاهدة عالية، ومن أهم وأشهر رجال الأعمال الذين يمتلكون قنوات فضائية، هو رجل الأعمال المصري “مهدي عويس”، والذي يمتلك مجموعة قنوات بانوراما، والتي حققت نسبة عالية من المشاهدة، في الآونة الأخيرة سواء في مصر أو في الوطن العربي كله، لأنها تحتوي على محتوى مميز يناسب جميع الأعمار والفئات.

تردد شبكة قنوات بانوراما

حيث تحتوي على أكثر من قناة. والتي بدورها تعرض أفلام ومسلسلات وأخبار وأيضاً برامج متنوعة. في جميع المجالات. حيث كل قناة تعرض المحتوى الخاص بالقناة. فمثلاً يوجد قناة بانوراما فيلم والتي تعرض طول اليوم أفلام. ويوجد أيضاً قناتي بانوراما دراما 1 و2 والتي تعرض طوال اليوم مسلسلات. أما قناة بانوراما كوميدي فهي تعرض الأعمال الكوميدية من أفلام ومسرحيات، وتوجد قناة بانوراما أكشن والتي تعرض أفلام الأكشن. وقناة بانوراما يوم والتي تعرض محتوى من الأخبار والبرامج السياسية والترفيهية والإخبارية. أما القناة الأشهر في مصر والوطن العربي. بأكمله فهي “قناة بانوراما فوود”. فهي من أشهر وأحدث قنوات الطبخ. حيث تعرض طوال اليوم جميع برامج الطبخ المتنوعة. التي ترضي جميع الأذواق. ففيها برامج للأكلات الشرقية والغربية والقديمة والحديثة. حيث أنها متعاقدة مع أشهر وأمهر الشيفات المتميزين في مجال الطبخ.

اسم القناة بانوراما يوم التردد 12562 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

اسم القناة بانوراما دراما 1 – بانوراما دراما 2 التردد 12341 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

اسم القناة بانوراما كوميدي التردد 10815 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

اسم القناة بانوراما فيلم التردد 11219 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

اسم القناة بانوراما أكشن التردد 12379 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

اسم القناة بانوراما فوود التردد 12341 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 مميزات القناة تحتوي شبكة قنوات بانوراما على أكثر من قناة ومنها أشهر وأهم قناة طبخ وهي قناة بانوراما فوود .

. تتميز بمحتواها المميز.

تعرض محتواها طوال اليوم بدون فوصل إعلانية مطولة.

تتميز بنقاء الصوت ووضوح الصورة.

تمتلك أحدث التقنيات مثل تقنية HD ، SD. مميزات القناة

التردد الجديد لقنوات بانوراما على النايل سات