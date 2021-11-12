الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان والشروط والمستندات المطلوبة للمتقدمة للمعاش من السيدات

الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان حيث أن المتقاعدين هم فئة كبيرة من المواطنين، لهذا كان على الدولة دور في الاهتمام بهذه الفئة وخاصة أن هذه الفئة تحتاج أكثر إلى الرعاية الصحية وإلى العلاج، لهذا خصصت لهم وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ شهري لإعانتهم على مواصلة الحياة، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في المتقاعدين لضمان الحصول على هذا المبلغ، ويمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية.

من بلغ سن الشيخوخة سواء كان ذكر أو أنثى. الأسرة الغير معولة التي تشمل: المطلقة، الأرملة مع الأيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، الأسرة الغائبة أو المفقودة، أسرة مدمنين المخدرات. المرأة التي ليس لها عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب، زوجة المفقود، زوجة المدمن. الأيتام وتشتمل على: يتيم متوفي الأب، يتيمة متوفي الأب، يتيم مجهول الأب أو الأبوين، يتيمة مجهولة الأب أو الأبوين.

الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان

وغير المعاش التقاعدي للضمان الاجتماعي ولكن هناك بعض الخدمات التي يقوم بتقديمها برنامج التضامن الاجتماعي ومنها:

برنامج التأهيل الاجتماعي الشامل.

صرف المساعدات المقطوعة.

تقديم الدعم المالي لبعض الأسر الفقيرة أو المتوسطة.

ووفقا للائحة التي يتم العمل بها بدءا من تاريخ نشرها، أمس، يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة العربية السعودية ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال العام السابق لتاريخ صرف المعاش.

بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة لمن تمتلك أسرة مع وجود الأصل المطابق. أن تكون البيانات الخاصة بها متوفرة على أجهزة الحاسب الآلي.

الشروط والمستندات المطلوبة للمتقدمة في المعاش الاجتماعي من السيدات

وتقوم المملكة بصرف راتب شهري لجميع السيدات السعوديات المطلقات، والمقيمين في المملكة فقط. يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي للمرأة المطلقة، بالإضافة إلى 300 ريال للأيتام. كما يتم صرف 85 ريال تحت بند المساعدة الغذائية، فيما يتراوح مبلغ الكهرباء بين 70 و80 ريال، إلى جانب 500ريال للتغلب على غلاء المعيشة، فضلا عن صرف راتب 382 ريال بما يعرف بحساب مواطن.

السندات المطلوبة للمتقدمين في معاش الضمان الاجتماعي من الرجال

بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة لمن يمتلك أسرة مع وجود الأصل للمطابقة. البيانات المتوفرة في نظام الحاسب الآلي.

وهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المتقدم وهي:

أن لا تجاوز الدخل الشهري الحد المانع للصرف.

لا يكون يمتلك سجلات أو رخص تجارية.

أن لا يكون لديه عمالة مهنية.

أن لا يتجاوز عدد العمالة الغير مهنية عنده أكثر من ثلاثة عمال.

أن تكون (أرملة، مطلقة، مهجورة، زوجة متغيب، معروقة، أسرة سجين).

أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحد الذي يمنع الصرف.

عدم وجود سجلات مهنية أو رخصة تجارية.

عدم وجود عمالة مهنية.

أن لا يتجاوز عدد العمالة الغير مهنية لديها ثلاثة عمال.

الشروط المطلوبة في المتقدمة للمعاش الضمان

وتعمل المملكة على توفير انظمه ومنتجات تكون بمثابه طوق للكثير من المواطنين في المملكة وتحديدا الأشخاص ذات الدخل المحدود والمنخفض ومن هذه المنتجات التي لاقت استحسان الكثير من المواطنين في المملكة قرض 60 ألف ريال “آهل” من بنك التنمية، هذا فضلا عن منتجات آخري ويمكن الحصول على دعم من الحكومة وفقا لشروط محددة وهذا الدعم هو 30 ألف ريال مساعدة مقطوعة، وتحاول المملكة بتذليل كافة العقبات التي من الممكن إن تقف في طريق نهضة المواطن ورفعت مستواه المادي والتي هي موضوع بشكل واضح في رؤية المملكة 2030.