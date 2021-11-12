جدة - نرمين السيد - وقال دوجاريك، بحسب ما أورده الموقع الرسمى للأمم المتحدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة - "لا تغيير فى الأعداد، قيل لى قبل وقت قصير أن 9 أفراد على الأقل لا يزالون قيد الاحتجاز، ولا تغيير فى توقيف أكثر من 70 من سائقى الشاحنات".
وأكد المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة، مواصلة الانخراط بشكل نشط مع الحكومة الإثيوبية فى محاولة للتراجع عن هذا الوضع، مضيفا "أننا نريد أن نرى زملاءنا وقد أفرج عنهم فى أسرع وقت ممكن، ونريد أن نرى المتعاقدين الذين وظفتهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أحرارا فى أسرع وقت ممكن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الأمم المتحدة: السلطات الإثيوبية ما تزال تحتجز 9 من موظفينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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