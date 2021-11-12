متحدث الأمم المتحدة: السلطات الإثيوبية ما تزال تحتجز 9 من موظفينا

جدة - نرمين السيد - وقال دوجاريك، بحسب ما أورده الموقع الرسمى للأمم المتحدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة - "لا تغيير فى الأعداد، قيل لى قبل وقت قصير أن 9 أفراد على الأقل لا يزالون قيد الاحتجاز، ولا تغيير فى توقيف أكثر من 70 من سائقى الشاحنات".

وأكد المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة، مواصلة الانخراط بشكل نشط مع الحكومة الإثيوبية فى محاولة للتراجع عن هذا الوضع، مضيفا "أننا نريد أن نرى زملاءنا وقد أفرج عنهم فى أسرع وقت ممكن، ونريد أن نرى المتعاقدين الذين وظفتهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أحرارا فى أسرع وقت ممكن".