السجن 11 عاما لصحفى أمريكى معتقل فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت صحيفة "فرونتير ميانمار" المحلية، اليوم الجمعة، إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار اليوم بالحكم على رئيس تحريرها دانى فينستر، بالسجن مدة إجمالية تصل إلى 11 عاما عن 3 تهم".
وبحسب الوكالة، كانت سلطات المجلس العسكرى فى ميانمار اتهمت الصحفى الأمريكى بالتحريض على المعارضة، وتشكيل جمعيات غير قانونية، وانتهاك قانون الهجرة.
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